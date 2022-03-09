09 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Проект транспортно-пересадочного узла с интегрированным торговым центром и автовокзалом на Ботанике в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Во время строительства автовокзала "Золотой" произошел пожар

Сегодня утром во время работ на стройплощадке автовокзала "Золотой" в Екатеринбурге произошел пожар. Информацию об это Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 09:18 (мест) поступило сообщение о пожаре на строительной площадке по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крестинского. На площади 5 квадратных метров горел мусор на открытой площадке", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что в происшествии никто не пострадал, а возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений.

Напомним, что компания "Общество Малышева-73" планировала возвести новый многофункциональный комплекс в микрорайоне Ботанический до Универсиады в 2023 г. Сооружение площадью около 308 тыс.м. будет включать в себя новый автовокзал, который начнет работать вместо Южного, выход на станцию метро "Ботаническая", торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.

Теги: Золотой, пожар, автовокзал, мусор, Екатеринбург



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