"PepsiCo" останавливает продажи напитков в России

Компания "PepsiCo" останавливает продажу своих напитков в России.

"Мы работаем в России уже более 60 лет, и у нас есть место во многих российских домах. "Пепси-Кола" вышла на рынок в разгар "холодной войны" и помогла создать точки соприкосновения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Однако, учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продажи "Пепси-Колы" и наших мировых брендов напитков в России, включая "7up" и "Mirinda". Мы также приостановим капитальные вложения и всю рекламную деятельность в России", - говорится в заявлении организации.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".