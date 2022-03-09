Великобритания откажется от российских нефти и газа до конца 2022 года

Великобритания вслед за США объявила о намерении отказаться от российских углеводородов. Но если США сделают это уже сейчас, то Соединенное королевство – до конца 2022 года.

Британская газета Guardian отмечает, что только отказ от российской нефти со стороны Великобритании будут стоить России более 5 млрд фунтов стерлингов в 2022 году. Но и на ситуации в самом королевстве санкции отразятся.

Если США вообще не импортируют российский газ и закупают в России только 7% нефти, то ЕС на 40% зависит от российского газа и на 27% от российской нефти. В Великобритании зависимость меньше – в РФ страна закупает 4% газа и 8% нефти. Тем не менее, на фоне и без того рекордных цен на бензин (155 пенсов за литр – это на 24% выше, чем год назад) стоимость топлива в королевстве может еще подрасти. В парламенте в свете таких перспектив ряд депутатов требует снижения пошлин на топливо.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что потребители будут защищены, а переход к новым поставщикам углеводородов будет "гладким".

По данным британского министерства энергетики и промышленности, Великобритания вообще не импортирует из России бензин, но при этом закупает в РФ до 13% дизельного топлива.