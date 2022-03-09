09 Марта 2022
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Экономика В России
Коллаж, убыль населения (2021) | Фото: Накануне.RU

Агентство Fitch понизило рейтинг России до преддефолтного

Международное рейтинговое агентств Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до C. Агентство предполагает, что жесткие санкции несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг, передает "Коммерсант".

Рейтинг категории B для бумаг и эмитентов, которые все же еще выполняют обязательства, означает наличие значительных кредитных рисков. Но при этом подразумевается, что у эмитента все же имеется некоторая "подушка безопасности". Рейтинг С в настоящем времени подразумевает выполнение обязательств, но в будущем дефолт представляется неизбежным.

Теги: рейтинг, Fitch, дефолт, россия, понижение



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