09 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Владислав Крапивин (2020) | Фото из семейного архива

В Екатеринбурге появится памятник Владиславу Крапивину. Эскиз утвердят родные писателя

На могиле известного писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге будет установлен памятник.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, при поддержке правительства региона уже началась работа над созданием монумента. Эскиз утвердят родственники писателя, а работы по созданию памятника выполнит литейная мастерская уральца Ивана Дубровина.

Напомним, в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя, а также торжества в честь 85-летия со дня его рождения в 2023 году. Инициатива провести памятные мероприятия исходила от общественности и семьи писателя.

Владислав Крапивин ушел из жизни в сентябре 2020 года. Известный детский писатель и создатель легендарного отряда "Каравелла" похоронен в Екатеринбурге.

Теги: Крапивин, памятник, писатель, Екатеринбург



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