09 Марта 2022
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

В Госдуме предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%

В Госдуме предложили выдавать льготные ипотечные займы под 5% на массовые новостройки.

Согласно предложению членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, которое они в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли, для этого нужно использовать высоконадежные ипотечные портфели банков в качестве залога для получения средств от Центробанка России.

Согласно инициативе, под залог ЦБ должен выдавать займы кредитным организациям под не более 2% годовых, а банкам позволят устанавливать наценку до 3%. Как считают эксперты, реализация данного предложения поможет увеличить число доступных новостроек в России и сдержать рост цен на жилье, пишут "Известия".

Напомним, 28 февраля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до рекордных 20%. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Теги: ипотека, жилье



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