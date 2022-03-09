В Госдуме предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%

В Госдуме предложили выдавать льготные ипотечные займы под 5% на массовые новостройки.

Согласно предложению членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, которое они в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли, для этого нужно использовать высоконадежные ипотечные портфели банков в качестве залога для получения средств от Центробанка России.

Согласно инициативе, под залог ЦБ должен выдавать займы кредитным организациям под не более 2% годовых, а банкам позволят устанавливать наценку до 3%. Как считают эксперты, реализация данного предложения поможет увеличить число доступных новостроек в России и сдержать рост цен на жилье, пишут "Известия".

Напомним, 28 февраля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до рекордных 20%. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина.