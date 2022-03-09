В России запретили покупку наличной валюты

Центробанк России ужесточает контроль за оборотом наличной валюты в стране.

Мера будет действовать и с 9 марта до 9 сентября текущего года. Как сообщает регулятор, в течение указанного срока в банках нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро. При этом поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

В случае выезда за пределы России Банк России советует расплачиваться картой "Мир" и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается данная карта. Речь идет о Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Согласно другому нововведению, с валютных счетов и вкладов граждане смогут снять не более $10 тыс. Если сумма больше, то ее выдадут в рублях по рыночному курсу, который определяется как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи.

Регулятор заверяет, что граждане могут продолжать открывать валютные счета и дальше, но пока действует временный порядок, получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что все пластиковые карты MasterCard и Visa, выпущенные банками России, продолжат работать в стране в обычном режиме до истечения срока их действия. После прекращения работы международных платежных систем в РФ будут недоступны трансграничные операции.