Starbucks приостанавливает свою деятельность в России

Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен Starbucks временно приостановит свой бизнес в России.

Как передает Reuters, также будет приостановлен импорт продукции в РФ и закрыты кафе. На такое решение компания пошла на фоне российской военной операции на Украине.

Компания заявила, что управляет, по меньшей мере, 100 кафе в России. Она окажет поддержку почти 2 тыс. партнерам в РФ, которые зависят от Starbucks для получения средств к существованию.

Также приостановит свою работу в России американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix.