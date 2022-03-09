Совфед: США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки

"Креативщики" из Белого дома после запрета на импорт российских нефти и газа могут перейти к запрету матрёшек, балалаек и русской водки.

Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Видимо, Байден решил особо поздравить американских женщин с Международным днём их солидарности (праздник 8 марта - родом из США) - запретил им, их мужьям, детям, родителям - в общем, всем обитателям Штатов покупать русскую нефть", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Климов отметил, что цены на нефть и без этого "подарка" жителям США взлетают от каждого нового слова из Вашингтона в адрес Москвы.

Напомним, президент США Джо Байден озвучил новые санкции против России — США перестанут закупать в России нефть и газ.

Такое решение приняли обе партии.