Польша вышла в финал "стыков" ЧМ после отстранения России

Польская сборная сыграет в финале стыкового отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как говорится на сайте Международной федерации футбола, в финальном матче отбора сборная Польши сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

Также сообщается, что отборочный матч между сборными Украины и Шотландии был перенесен. Как ожидается, игра состоится в июне.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 февраля опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Российская мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Российский футбольный союз (РФС) против решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные команды от участия в международных матчах на неопределенный срок.