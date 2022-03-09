09 Марта 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Польша вышла в финал "стыков" ЧМ после отстранения России

Польская сборная сыграет в финале стыкового отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как говорится на сайте Международной федерации футбола, в финальном матче отбора сборная Польши сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

Также сообщается, что отборочный матч между сборными Украины и Шотландии был перенесен. Как ожидается, игра состоится в июне.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 28 февраля опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Российская мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Российский футбольный союз (РФС) против решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные команды от участия в международных матчах на неопределенный срок.

Теги: Польша, футбол, ЧМ



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Ранее 01.03.2022 00:36 Мск РФС оспорит решение ФИФА и УЕФА за отстранение от участия в турнирах
Ранее 28.02.2022 20:47 Мск ФИФА и УЕФА отстраняют сборную России от участия в турнирах


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