Хакеры взломали сайты госучреждений России

Киберзлоумышленники устроили атаки на сайты Федеральной антимонопольной службы России, Минкульта, Минцифры и Роскомнадзора.

На главных страницах ресурсов появились изображения военных, танков и украинского и российского флагов.

Ранее оказались взломаны сайты крупных российских СМИ. Среди изданий, попавших под атаку – ТАСС, "Известия", Фонтанка, "Коммерсантъ", РБК.

Хакеры проводят кибератаки на российские сайты с начала военной операции на Украине. Ответственность за некоторые из них взяли на себя злоумышленники из группировки Anonymous.