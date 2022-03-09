СМИ: В точном местоположении Зеленского усомнились

Точное местоположение украинского президента Владимира Зеленского скрывается в связи со спецоперацией России на Украине.

Как сообщает Telegram-канал "Война с фейками", на который ссылается "Лента.ру", глава государства точно не находится в Киеве. По данным проекта, политик, по некоторым данным, находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину". Авторы Telegram-канала напомнили, что Зеленский снял два видео в качестве доказательства того, что он находится якобы в Киеве, но усомнились в этом.

"Вначале президент записывает видео на телефон, затем идет монтажная склейка и переход на ТВ-камеру ... Обратите внимание на картину за спиной, она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице", — пишут авторы канала. Они предположили, что "первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева.

В качестве одного из вариантов местонахождения президенты Украины также называется румынский город Брашов. Пользователи сервиса Flightradar обратили внимание, что около 15:00 от украинско-румынской границы вылетел неидентифицированный самолет в сопровождении четырех вертолетов ВСУ. Полет закончился в районе Брашова, а около 16:30 в аэропорту Брашова зашли на посадку три самолета, не передавших информацию о себе, и один вертолет украинских войск. "Война с фейками" допускает, что эти самолеты перевозили Зеленского и его команду, пишет "Лента.ру".

Ранее Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев. По его словам, он остается в здании Офиса главы государства на улице Банковой. Во время трансляции он продемонстрировал вид из окна в президентском офисе в столице Украины.