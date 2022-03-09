09 Марта 2022
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Экономика В России
закрыто, табличка (2020) | Фото: liveangarsk.ru/image/504544-zakryto

Unilever приостановит поставки в Россию

Британская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии (бренды Dove, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчугм, "Лесной бальзамс, Domestos, Cif и другие) заявила, что приостанавливает экспорт и импорт своей продукции в Россию.

Она будет продавать только предметы первой необходимости и гигиенические средства, произведенные на территории РФ. Также компания прекратила все расходы на СМИ и рекламу, следует из заявления Unilever.

Напомним, производитель и продавец парфюмерии и косметики, французская компания L'Oreal временно закрывает все свои магазины в России.

Теги: Unilever, компании, приостановка деятельности



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