Unilever приостановит поставки в Россию

Британская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии (бренды Dove, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчугм, "Лесной бальзамс, Domestos, Cif и другие) заявила, что приостанавливает экспорт и импорт своей продукции в Россию.

Она будет продавать только предметы первой необходимости и гигиенические средства, произведенные на территории РФ. Также компания прекратила все расходы на СМИ и рекламу, следует из заявления Unilever.

Напомним, производитель и продавец парфюмерии и косметики, французская компания L'Oreal временно закрывает все свои магазины в России.