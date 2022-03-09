Путин поручил составить список стран, куда запретят ввозить ряд российских товаров

Российский президент Владимир Путин подписал указ, в котором поручил кабмину составить перечень иностранных государств, куда ограничат ввоз отечественных продуктов питания и сырья.

Как следует из документа, в текущем году необходимо обеспечить запрет на вывоз и ввоз в Россию продукции и сырья по перечням, определяемым правительством. Данная мера не затронет товары, перевозимых для личных нужд.

Указ подписан в дополнение к мерам, предусмотренным указами от 28 февраля "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Согласно документу, участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, которые были получены с 1 января текущего года. Данное распоряжение касается, в том числе, и уже накопленных средств - их необходимо продать в течение трех дней.