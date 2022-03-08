Торги на фондовом рынке Московской биржи завтра не возобновятся, - Центробанк

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, сообщает пресс-службе регулятора.

Исключение сделано для режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10.00 мск.