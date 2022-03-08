Ferrari приостанавливает производство машин для российского рынка

Концерн Ferrari приостанавливает производство машин для российского рынка. Итальянская автомобилестроительная компания намерена вести мониторинг ситуации "с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", - говорится в заявлении Ferrari.

Также во вторник Стефано Боначчини - президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari - сообщил о решении компании выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины. Областные власти начали в марте масштабную кампанию по сбору средств для реализации ряда гуманитарных проектов, в том числе по приему многочисленных беженцев из Украины. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.