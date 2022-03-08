09 Марта 2022
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Ferrari F 430, приставы, арест (2016) | Фото: УФССП России по Свердловской области

Ferrari приостанавливает производство машин для российского рынка

Концерн Ferrari приостанавливает производство машин для российского рынка. Итальянская автомобилестроительная компания намерена вести мониторинг ситуации "с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", - говорится в заявлении Ferrari.

Также во вторник Стефано Боначчини - президент итальянской области Эмилия-Романья, в которой размещено производство Ferrari - сообщил о решении компании выделить 1 миллион евро для помощи жителям Украины. Областные власти начали в марте масштабную кампанию по сбору средств для реализации ряда гуманитарных проектов, в том числе по приему многочисленных беженцев из Украины. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.

 

Теги: Ferrari, производство машин, приостановка, санкции



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