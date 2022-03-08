Baza: 11 российских хоккеистов не могут покинуть Украину

11 российских хоккеистов, игравших за украинский клуб "Краматорск", вместе с семьями блокированы на спортивной базе и не могут выехать на родину. Об этом сообщает Baza со ссылкой на мать одного из спортсменов.

По этим данным, хоккеисты находятся в расположении клуба в Краматорске, им рекомендовано не покидать базу из-за антироссийских настроений у местного населения. Выехать из города невозможно, пока решения этого вопроса нет.

Напомним, ранее были эвакуированы хоккеисты, игравшие за "Днепр". Операция проводилась при помощи Черноморского флота, по просьбе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к которому обратились спортсмены. Эвакуированы 24 человека (в том числе 3 ребёнка).