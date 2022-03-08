Нефть резко подорожала до 130 долларов за баррель

Нефть резко подорожала на ожиданиях отказа США от закупа сырой нефти из России. Цена майских фьючерсов на марку Brent подскакивала до 130,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI до 125,61 доллара, передает РИА Новости.

Напомним, о новом пакете санкций, включающем и отказ от российского сырья, заявил сенатор Крис Кунс. Об этом решении могут объявить уже во вторник.

Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.