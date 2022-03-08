08 Марта 2022
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Происшествия В России За рубежом
туризм, отдых, отпуск, бассейн, Турция (2020) | Фото: Накануне.RU

Тысячи российских туристов не могут покинуть Таиланд

Из-за отмены авиарейсов около 7 тысяч туристов из России и Украины не могут покинуть Таиланд. Такие цифры называет Министерство туризма и спорта Таиланда. Согласно информации посольства РФ, уже было выдано более 550 писем, позволяющих россиянам продлить визы на один месяц, передает ТАСС.

По данным туроператора Tez Tour, в Таиланде находится 4 тысячи россиян. В их числе есть туристы, которые должны были вылететь в ближайшее время авиакомпаниями S7, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Напомним, с сегодняшнего дня действует рекомендация Росавиации для авиакомпаний, предполагающая отказ от зарубежных рейсов на лизинговых самолетах. Указанные авиакомпании объявили о прекращении полетов за рубеж.

Сейчас нет никакого решения, по вывозу туристов с зарубежных курортов. Ситуация осложняется тем, что международные платежные системы Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт с 10 марта. Это означает, что все уже выпущенные российскими банками карты этих платежных систем продолжат работать внутри РФ в прежнем режиме, однако ими нельзя будет расплачиваться за границей.

Теги: туристы, таиланд



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