Сенатор Кунс: Запрет покупки нефти в России приведет к энергетическому кризису

Сенатор США Крис Кунс анонсировал новые санкции, которые администрация президента Джо Байдена готовится огласить сегодня или завтра - по словам политика, они будут касаться запрета покупки нефти в России, что приведет, по его мнению, к глобальному энергетическому кризису.

"Белый дом, вероятно, запретит импорт нефти из России", - отметил Кунс. Он предупредил, что результатом новых санкций станет дальнейший рост цен на бензин в США и их еще больший всплеск в Европе.

"Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители", - добавил Кунс, не исключив, что Россия сама может пойти на ограничение поставок для давления на Запад. Он призвал искать альтернативные источники сырья, в том числе в Венесуэле и Иране, но предложил начать с Канады, передает РИА Новости.

Между тем уже сегодня цены на бензин в США достигли исторического максимума. Сообщается, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений.