British Petroleum прекратит покупку нефти и газа в России

Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РИА Новости.

"Единственным исключением могла бы стать ситуация, при которой появилась бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", — рассказал собеседник издания.

Отметим, что в конце февраля BP заявила, что избавляется от своей доли в Роснефти. Глава BP Луни и её бывший руководитель Дадли выходят из совета директоров "Роснефти".

Сегодня об отказе закупа российской нефти объявила британско-нидерландская Shell. Кроме того компания сообщила о закрытии всех своих автозаправочных станций в России.