В Свердловской области Газель протаранила и снесла с дороги конвойную машину, перевозившую арестантов

В Свердловской области Газель протаранила и снесла с дороги полицейскую конвойную машину, перевозившую арестантов. Авария произошла из-за обледенения трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, за рулем Газели был трезвый мужчина 1997 года рождения, проживающий в Башкортостане. Из-за обледенения дороги он не справился с управлением и допустил столкновение с специальным транспортным средством ОВД, который двигался в попутном направлении. В результате удара конвойный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

"В момент аварии в нем находились двое подследственных: 1986 года рождения, обвиняемый в краже группой лиц по предварительному сговору, и 1987 года рождения, обвиняемый в краже с незаконным проникновением в жилище. Травму получил один сотрудник конвоя, прапорщик полиции, 1971 года рождения, медицинскую помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась. Подозреваемых в совершении преступлений граждан в СИЗО доставили на другом служебном автомобиле. Водителей обоих транспортных средств освидетельствовали. Исследование показало, что они были трезвы. Водитель "ГАЗели", как выяснили инспекторы ГИБДД, не прошел медицинский и технический контроли перед выходом в рейс, а также не соблюдал дистанцию при движении, за что его привлекли к административной ответственности по трем соответствующим статьям КоАП РФ", - отметил полковник Горелых.

Сейчас полиция выясняет более подробные и точные обстоятельства произошедшего инцидента.