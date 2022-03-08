Shell прекращает закупки нефти в России и закрывает свои АЗС

Британско-нидерландская Shell уходит из России и прекращает покупки сырой нефти.

В пресс-релизе компании сообщается, что Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого незамедлительного шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти, передает РИА Новости.

Кроме того, Shell закроет свои заправки в России. Сеть АЗС насчитывает более 370 заправок в 28 городах: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Брянской, Ярославской, Ульяновской областях, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Shell 28 февраля объявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2".