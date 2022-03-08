Радио Sputnik начнет вещание на частоте "Эхо Москвы" с 9 марта

Радио Sputnik начнет вещание на частоте "Эхо Москвы" с 9 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что это событие - логичный шаг. "Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет - абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах - это логичный шаг", - приводит ее слова RT.

Напомним, 3 марта стало известно, что большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", а Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Закрытию "Эха Москвы" – одной из самых популярных радиостанций столицы (первое место по ежедневной аудитории в январе 2022 по данным Mediascope) – предшествовала блокировка сайта и отключение эфирного вещания. Это сделал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры, которая обнаружила в материалах радиостанции "фейки о действиях ВС РФ на Украине". Редакция не была согласна с решением надзорных ведомств и собиралась оспаривать его в суде.

"Эхо Москвы" работало с 1990 года. Единственный раз, когда прежде радиостанцию отключали от эфира - 1991 год, во время путча.