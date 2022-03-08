08 Марта 2022
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Политика В России Москва
(2003) | Фото

Малообеспеченные семьи, воспитывающие подростков, будут получать 6-12 тысяч рублей

Размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет в семьях с низкими доходами составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка в регионе, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, новые меры поддержки малообеспеченных семей анонсировал президент Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 марта. Он установил оказывать меры поддержки для всех семей с невысокими доходами, в которых воспитываются подростки от 8 до 16 лет включительно,с 1 апреля, первые выплаты семьи получат в мае.

Теги: подростки, выплаты



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Ранее 08.03.2022 06:52 Мск С мая малообеспеченные россияне, воспитывающие подростков 8-16 лет, начнут получать новые выплаты


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