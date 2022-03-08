Большой пассажирский самолет заметили в бесполетном небе над Украиной

В бесполетную зону над Украиной движется большой пассажирский самолет, принадлежащий Катарским авиалиниям.

"Странная ситуация в небе над Украиной: прямо сейчас через бесполётную зону прорывается большой пассажирский самолёт «Катарских авиалиний», направляющийся из Дохи в Монреаль", - пишет Telegram-канал Baza.

По данным сервиса Flightradar, бесполетную территорию пересекает самолет Boeing 777-3DZ(ER).

Самолёты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров, в зависимости от конфигурации салонов. Boeing 777 — самый крупный в мире двухмоторный турбовентиляторный пассажирский самолёт.

Возможно, такое отображение лайнера связано с технической ошибкой сервиса.