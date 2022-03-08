Челябинские хоккеисты, игравшие за украинскую команду "Днепр", эвакуированы в Севастополь

Челябинские хоккеисты, игравшие за украинскую команду "Днепр", эвакуированы из Херсона в Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, эвакуация проводилась при помощи Черноморского флота. "Челябинские хоккеисты попросили помощи у своего губернатора. После этого на меня вышел мой коллега губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и попросил оказать содействие в эвакуации хоккеистов (Артема Севанькаева, Андрея Попова, Максима Горечишникова и других. Я обратился к нашему Черноморскому флоту и они помогли с эвакуацией. Сейчас мне доложили, что автобус (отдельное спасибо севастопольцам-владельцу автобуса и водителю) пересёк границу и направляется в Севастополь. Эвакуированы 24 человека ( в том числе 3 ребёнка). Всех эвакуированных разместим в отеле "Аквамарин", - сообщил Развожаев подробности операции.