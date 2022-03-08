Зеленский заявил о готовности обсуждать судьбу Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать судьбу Крыма и Донбасса. Такое заявление глава государства сделал в интервью американскому каналу АВС.

Отвечая на вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками, Зеленский ответил: "Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное — это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание", — заявил Зеленский.

Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия готова моментально остановить свою спецоперацию. В частности, Россия требует от Украины прекращения военной деятельности, закрепление в Конституции нейтрального статуса, признание суверенитета России над Крымом, а также независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что Россия не стремится предъявлять Украине какие-либо территориальные претензии.

"Они должны внести поправки в свою конституцию, согласно которым, Украина будет отвергать любые цели войти в какой-либо блок. Мы также говорили о том, что они должны признать, что Крым является территорией России, и что они должны признать, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами", - сказал Песков.