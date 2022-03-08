"Имеет ключевое значение". Эксперт рассказал о важности взятия Изюма

Эксперт Юрий Подоляка рассказал на своем YouТube-канале, что вчерашнее взятие Изюма на юго-востоке Харьковской области имеет ключевое значение для всей спецоперации по защите Донбасса.

Вчера вечером телеграм-каналы распространили сообщение, что российские войска разгромили 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ и взяли город Изюм.

"По сути, речь идет не только об окружении Славянско-Краматорско-Лисичанской группировки ВСУ, а о большом окружении всего Донецкого фронта. Именно исключительная важность этого направления заставила ВСУ перебросить сюда единственный боеспособный мобильный резерв - 81-ю десантно-штурмовую бригаду, одну из лучших бригад ВСУ. С этим и связано длительное сражение за Изюм. Потому что далее сыплется весь фланг от Харькова до Донбасса", - рассказал Подоляка.

Теперь ВС РФ, считает он, могут развивать наступление в нескольких направлениях:

• в район Славянска, чтобы разрезать группировку ВСУ в Донбассе на две части;

• на Лозовую и Павлоград, чтобы перерезать последнюю трассу, связывающую донецкую группировку ВСУ с Украиной;

• на Красноград, что приведет к почти полному окружению Харькова.

Он отмечает, что осталась последняя мощная группировка ВСУ - в Гуляйполе, которое превращен ВСУ в укрепленный район и где, как сообщают местные жители, вторые сутки идут бои. Если ее уничтожат, вся группировка ВСУ в Донбассе окажется в котле.