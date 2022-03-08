08 Марта 2022
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Политика За рубежом Украина
биологическое оружие, биоматериал, биологический материал (2017) | Фото: 3mv.ru

Китай потребовал обнародовать информацию об украинских военных биолабораториях

МИД Китая призвал обнародовать информацию об украинских военных биолабораториях и вирусах, которые там изучались. Так официальный Китай отреагировал на сообщение Минобороны России о том, что США потратили более $200 млн на работу биологических лабораторий на Украине. В российском ведомстве утверждают, что лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского Минобороны были задействованы в американской военно-биологической программе. На Украине действовали 26 американских лабораторий и других подобных объектов, передает Коммерсант.

"США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними",— призвал Чжао Лицзянь (цитата по ТАСС).

В июле 2020 года на Украине начали уголовное расследование деятельности американских биолабораторий. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук утверждал, что деятельность этих лабораторий "является секретом для публичной сферы".

На Украине, по данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Согласно этим данным, заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра). В реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь,"Black and Veatch" ("Блэк энд Витч"). Работы идут по трём основным направлениям: мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, научно-исследовательское изучение потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку.

С 2021 г. Пентагон выполняет проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" с объемом финансирования $11,8 млн. В 2020-21 гг. Министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза.

Ранее политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков заявил в своем канале, что США занимались созданием смертельного вируса в биолаборатории в Харькове. По его данным, на территории Украины функционируют 16 военно-биологических лабораторий США.

Беспокойство по этому вопросу выражали в Следственном комитете РФ и Совбезе РФ. Также в Китае выказывали солидарность с Россией по поводу распространения американских биолабораторий, которые занимаются неизвестно чем.

Американские биолаборатории на Украине были созданы еще в 2000-х. Весной 2020 года Виктор Медведчук направил в ООН жалобу на незаконное функционирование в стране американских лабораторий, которые функционируют в режиме секретности. Проверки выявили грубые нарушения, и в 2012 году Киев направил США официальную ноту о расторжении соглашения, но после переворота 2014 года новый режим ноту отозвал.

Интересно, что с сайта посольства США на Украине исчезла информация об американских биологических лабораториях в стране.

Теги: лаборатория, вирус, китай, украина



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