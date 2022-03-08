08 Марта 2022
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Армия и ВПК Украина
Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

400 огромных автобусов простояли весь день: Мединский о срыве гуманитарных коридоров

Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, рассказал о срыве гуманитарных коридоров, которые готовила Россия. По словам чиновника, украинская сторона не выпустила людей из окруженных городов.

"Буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми с тем, чтобы вывезти людей из окруженных городов и отвезти туда, куда бы они просили", - сказал Мединский.

По его словам, однако "все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день".

"Мы соблюдали режим (прекращения огня) на протяжении 5-7 часов ежедневно. Несмотря на это, из городов никто не вышел", - добавил он.

Мединский отметил, что боевики не дают людям покидать города, а держат их "в качестве живого щита". Слова помощника президента приводит РИА Новости.

Напомним, переговоры уже прошли в три раунда и четвертый ожидается в ближайшее время.

Россия с 10.00 мск 8 марта объявляет "режим тишины" для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя.

Теги: гуманитарный коридор, владимир мединский



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