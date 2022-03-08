08 Марта 2022
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Политика Украина
Виктор Янукович (2019) | Фото: скриншот из видео

Янукович - Зеленскому: Лично вы обязаны остановить кровопролитие

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", — приводит РИА Новости текст обращения, имеющегося в распоряжении редакции.

Янукович покинул пост президента в результате очередного политического кризиса на Украине в 2014 году. По некоторым данным с тех пор он проживает в России. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, он осужден за государственную измену.

Теги: виктор янукович, владимир зеленский, обращение



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