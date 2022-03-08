Макрон: Франция не будет воевать с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет воевать против России, так как это будет война двух ядерных держав, которая может стать мировой. Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.

По его словам, Париж будет оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, так как осуждает спецоперацию на Украине. И Макрон продолжает быть на связи с президентом РФ Владимиром Путиным для скорейшего разрешения кризиса.

Интересно, что на днях правительство Франции посоветовало своим компаниям не спешить с уходом из России, пишет со ссылкой на источник в Елисейском дворце Le Figaro. Макрон собрал руководителей 15 крупнейших французских компаний, присутствующих на российском рынке. Речь шла о том, что лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать Россию. Пока ни одна из компаний не порвала с Россией.

