08 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: forumspb.com

Макрон: Франция не будет воевать с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет воевать против России, так как это будет война двух ядерных держав, которая может стать мировой. Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.
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По его словам, Париж будет оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, так как осуждает спецоперацию на Украине. И Макрон продолжает быть на связи с президентом РФ Владимиром Путиным для скорейшего разрешения кризиса.

Интересно, что на днях правительство Франции посоветовало своим компаниям не спешить с уходом из России, пишет со ссылкой на источник в Елисейском дворце Le Figaro. Макрон собрал руководителей 15 крупнейших французских компаний, присутствующих на российском рынке. Речь шла о том, что лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать Россию. Пока ни одна из компаний не порвала с Россией.

Теги: Франция, Россия



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