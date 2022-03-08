МИД КНР: Тайвань вернется домой

Глава МИД КНР Ван И сделал важное заявление по Тайваню. По его словам, остров вернется на Родину.

Он сказал, что США накачивают Тайвань оружием, что беспокоит Пекин. А Индо-Тихоокеанская стратегии США состоит в том, чтобы создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. Но все попытки использовать Тайвань против Китая обречены на провал.

Ван И подчеркнул, что Тайвань является признанной территорией Китая, а США проводят непоследовательную политику, в одних регионах мира поддерживая сепаратизм, а в других - территориальную целостность. Поэтому возвращение Тайваня - это исключительно внутреннее дело КНР.

Китаевед Николай Вавилов считает, что сейчас все факторы свидетельствуют о том, что Китай таки решится на операцию по присоединению Тайваня.

Китайская Республика (Тайвань) возникла после поражения в гражданской войне в 1949 году и даже являлась одним из основателей ООН. В 1971 году ее место там было передано КНР.