08 Марта 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

МИД КНР: Тайвань вернется домой

Глава МИД КНР Ван И сделал важное заявление по Тайваню. По его словам, остров вернется на Родину.
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Он сказал, что США накачивают Тайвань оружием, что беспокоит Пекин. А Индо-Тихоокеанская стратегии США состоит в том, чтобы создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО. Но все попытки использовать Тайвань против Китая обречены на провал.

Ван И подчеркнул, что Тайвань является признанной территорией Китая, а США проводят непоследовательную политику, в одних регионах мира поддерживая сепаратизм, а в других - территориальную целостность. Поэтому возвращение Тайваня - это исключительно внутреннее дело КНР.

Китаевед Николай Вавилов считает, что сейчас все факторы свидетельствуют о том, что Китай таки решится на операцию по присоединению Тайваня.

Китайская Республика (Тайвань) возникла после поражения в гражданской войне в 1949 году и даже являлась одним из основателей ООН. В 1971 году ее место там было передано КНР.

Теги: Китай, Тайвань



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