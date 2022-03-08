08 Марта 2022
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новак александр валентинович министр энергетики рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Новак пригрозил наложением эмбарго на прокачку газа через "Северный поток 1"

Россия имеет полное право принять "зеркальное" решение и ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, которые приводит Интерфакс, Европа сегодня потребляет около 500 млрд кубометров газа в год, 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий несмотря ни на что Россия всегда была надежным партнером. И сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу", - заявил он.

Новак также отметил, что увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 млн куб. м/с, что эквивалентно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 млрд куб. м газа в год. Также осуществляются поставки через "Северный поток-1", "Ямал-Европа", "Турецкий поток" и "Голубой поток", напомнил вице-премьер.

"При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - подчеркнул он.

"Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", - заметил вице-премьер РФ.

Теги: александр новак, прокачка газа, северный поток 1



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