08 Марта 2022
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золото, слиток (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов остановила покупку золота и серебра у шести российских компаний

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов остановила покупку металлов у шести российских компаний. Под санкции попали ОАО Красцветмет, АО "Новосибирский аффинажный завод", ОАО "Уралэлектромедь", Московский завод по обработке специальных сплавов, Приокский завод цветных металлов,
Щелковский завод вторичных драгоценных металлов.

"Эти шесть аффинажеров больше не будут приниматься лондонским рынком драгоценных металлов с хорошей поставкой до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Уточняется, что после приостановки санкций слитки, произведенные аффинажером во время пребывания в черном списке, по-прежнему будут считаться доставкой хорошего качества. 

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association; LBMA) — Международная ассоциация компаний, банков, предприятий и организаций — участников глобального рынка драгоценных металлов. Членами ассоциации являются более 150 компаний во всём мире, в том числе трейдеры, производители, добытчики и обогатители, а также компании обеспечивающие хранение и перевозку драгоценных металлов (золото, серебро, платина и палладий).

Теги: уралэлектромедь, ассоциация рынка драгоценных металлов, золото, серебро



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