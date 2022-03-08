08 Марта 2022
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риа фан, вашингтон, вербовка, белый дом, сша, орел (2020) | Фото: РИА ФАН

США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России

Неприсоединение Китая к антироссийским санкциям может повлечь ответные шаги США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, "Большая семерка" дает около 50% мирового ВВП, а Россия и Китай - только 15%, поэтому Россия не сможет компенсировать потери от западных санкций за счет Китая.

Также Псаки возмутилась тем, что Китай воздержался от голосования в Совете Безопасности ООН и высказал некоторые замечания по поводу Украины.

Накануне постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай считает односторонние санкции против России неправильными и не способствующими урегулированию украинской проблемы. Он заявил, что поставки летальных вооружений Украине только усугубят ситуацию. Нужно искать дипломатические пути разрешения кризиса, а США, НАТО и ЕС должны принять во внимание обеспокоенности России в области безопасности.

Китаевед Николай Вавилов рассказал о том, что Китай сейчас демонстрирует беспрецедентно высокую поддержку России в спецоперации на Украине, которую ранее не выказывал в отношении никакой другой страны.

Теги: США, Китай, Россия, санкции



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