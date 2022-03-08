Япония ввела санкции для Пескова, Кадырова, Усманова и братьев Ротенбергов

Япония расширила санкции в отношении юридических и физических лиц России и Белоруссии. В дополнение к ранее опубликованному списку под японские санкции попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.

Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.

В санкционный список добавлены также "Агентство интернет-исследований" (которое называют "фабрикой троллей") и ЧВК Вагнера.

Ранее Япония ввела санкции в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина.

Также в санкционный список были включены также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанк".

Санкции включают в себя замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".