08 Марта 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
НАТО, Североатлантический альянс, учения (2016) | Фото: uapress.info

15 стран поставляют вооружение Украине

15 стран, включая США, поставляют вооружение Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит Интерфакс.

Кроме поставок оружия, министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

Этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".

"Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что США не вводят и не будут вводит войска на Украину.

Теги: поставки вооружения, украина, пентагон



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