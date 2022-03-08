15 стран поставляют вооружение Украине

15 стран, включая США, поставляют вооружение Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит Интерфакс.

Кроме поставок оружия, министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".

Этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".

"Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что США не вводят и не будут вводит войска на Украину.