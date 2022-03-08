На шахте в Свердловской области произошло обрушение, под завалами погиб шахтер-челябинец

На шахте в Свердловской области произошло обрушение, под завалами погиб шахтер, уроженец Южного Урала.

Обвал произошел накануне вечером на шахте в посёлке Воронцовка городского округа Краснотурьинск на горизонте -400. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, под завалом оказался шахтёр, который в результате инцидента погиб. По данному факту проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опрашивает очевидцев и представителей администрации шахты. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Идет выемка документов.

Подробности ЧП рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, об инциденте в полицию сообщили в 18.57 часов по местному времени накануне. О случившейся беде проинформировал заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО "Богословское рудоуправление". На шахту "Северопесчанская", где произошло обрушение горных пород с гибелью рабочего, выезжали сотрудники территориального ОВД и коллеги из других силовых структур. Личность погибшего мужчины сыщики установили оперативно: это гражданин Аношкин, 1978 г.р., из Челябинской области, по профессии крепильщик, работавший вахтовым методом. По предварительным данным, трагедия произошла в районе 18.00 часов, когда мужчина выполнял горнопроходческие работы. Обвал произошёл в момент крепления выработки на горизонте минус 400 метров, обрушился пласт размером 1,5 x 2 метра. Сведений о других погибших или пострадавших в полицию не поступало. Эвакуация персонала шахты не проводилась. Предприятие работает в штатном режиме. Ведётся тщательное разбирательство, отметил полковник Горелых.

Свою проверку инцидента проводит и прокуратура. Старший помощник прокурора области Марина Канатова сообщила, что ведомством будет дана оценка соблюдению охраны труда в деятельности предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.