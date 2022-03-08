Estée Lauder заявила о приостановке деятельности в России и закрытии магазинов

Американский производитель косметики Estée Lauder заявила на официальном сайте о приостановке всей коммерческой деятельности в России. В компанию входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.

"Мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем... и поставки любому из наших розничных продавцов в России", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что на прошлой неделе компания приостановила бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России. Об этом сообщает РИА Новости.