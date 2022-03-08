08 Марта 2022
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Женщина с покупками (2020) | Фото: Накануне.RU

Estée Lauder заявила о приостановке деятельности в России и закрытии магазинов

Американский производитель косметики Estée Lauder заявила на официальном сайте о приостановке всей коммерческой деятельности в России. В компанию входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.

"Мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем... и поставки любому из наших розничных продавцов в России", — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что на прошлой неделе компания приостановила бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estée Lauder в России. Об этом сообщает РИА Новости.

 

Теги: Estée Lauder, закрытие, магазин



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