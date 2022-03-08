YouTube удалил основной и резервный каналы проекта СоловьёвLive

YouTube удалил основной и резервный каналы проекта СоловьёвLive. Об этом телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем канале Telegram.

Несмотря на удаление каналов, в 9.00 мск Соловьев вышел в прямой эфир трансляции на YouTube на канале Урал LIVE, в настоящее время трансляция доступна всем желающим.

Добавим, что ранее в Италии арестовали недвижимость Соловьева, попавшего в санкционные списки ЕС. По данным газеты La Repubblica, речь шла о двух виллах Соловьева на озере Комо.