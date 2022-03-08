08 Марта 2022
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Пустые полки в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

Procter&Gamble сократит ассортимент своей продукции в России. А также инвестиции и рекламу

Компания Procter&Gamble пополнила список уходящих и сокращающих свое присутствие в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо президента и главного исполнительного директора компании Джона Меллера к сотрудникам.

Согласно публикации, Procter&Gamble (P&G) сократит ассортимент своей продукции в России, уже прекращены все инвестиции в страну, а также медийную и рекламную деятельность.

"Мы значительно сокращаем наш продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены, необходимых многим российским семьям, которые зависят от них в своей повседневной жизни", — рассказал Меллер.

Президент P&G пояснил, что производимые компанией предметы первой необходимости важны даже во время кризиса, они позволяют удовлетворить потребности в гигиене и здравоохранении.

P&G принадлежат бренды Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.

Теги: Procter&Gamble, сокращение, ассортимент



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