Boeing перестал покупать титан у "ВСМПО-Ависма"

08 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль базу под Херсоном

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область За рубежом
(2005) | Фото: boeingmedia.com

Boeing перестал покупать титан у "ВСМПО-Ависма"

Компания Boeing временно приостановила закупку титана из России, в том числе у уральской корпорации "ВСМПО-Ависма", с которой сотрудничала 25 лет.

По сообщению Коммерсант-Урал, "ВСМПО-Ависма", крупнейший поставщик титана в мире, переориентируется на другие рынки. "Мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков", — заявил  генеральный директор компании Дмитрий Осипов.

"Сфера применения титана достаточно широка – от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках", — добавил глава компании.

С компанией Boeing "ВСМПО-Ависма" сотрудничает на протяжении 25 лет. В ноябре прошлого года стороны подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Согласно которому корпорация называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. Основной акционер компании — Михаил Шелков (владеет 65,27% акций), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех". Партнеры "ВСМПО-Ависма" — более 450 компаний в 50 странах мира, среди которых Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce.

Ранее о временной приостановке закупки титана у российских поставщиков, среди которых "ВСМПО-Ависма", заявил британский холдинг Rolls-Royce. 

Теги: Boeing, ВСМПО-Ависма, титан, закупки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети