Boeing перестал покупать титан у "ВСМПО-Ависма"

Компания Boeing временно приостановила закупку титана из России, в том числе у уральской корпорации "ВСМПО-Ависма", с которой сотрудничала 25 лет.

По сообщению Коммерсант-Урал, "ВСМПО-Ависма", крупнейший поставщик титана в мире, переориентируется на другие рынки. "Мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков", — заявил генеральный директор компании Дмитрий Осипов.

"Сфера применения титана достаточно широка – от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках", — добавил глава компании.

С компанией Boeing "ВСМПО-Ависма" сотрудничает на протяжении 25 лет. В ноябре прошлого года стороны подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Согласно которому корпорация называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек по всему миру. Основной акционер компании — Михаил Шелков (владеет 65,27% акций), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех". Партнеры "ВСМПО-Ависма" — более 450 компаний в 50 странах мира, среди которых Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce.

Ранее о временной приостановке закупки титана у российских поставщиков, среди которых "ВСМПО-Ависма", заявил британский холдинг Rolls-Royce.