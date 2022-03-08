08 Марта 2022
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(2022) | Фото: vk.com/obiru

СМИ: OBI закрывает магазины в России

Компания OBI закрывает свои магазины в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильное издание Baumarkt Manager.

"OBI закрывает магазины товаров для дома в России", — пишет портал.

По данным издания, решение компании связано с событиями на Украине. Согласно материалу, в сложившихся обстоятельствах у руководства фирмы "не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России".

Уточняется, что в России находится 27 магазинов OBI, в которых работает около 4900 сотрудников.

Отметим, что официального объявления компания пока не делала. На момент публикации, сайт магазина не открывался. В соцсетях компании сотрудники сообщают, что на сайте проходят технические работы, срок проведения которых неизвестен.

Ранее о приостановке работы сообщил шведский производитель и продавец мебели IKEA. В день закрытия россияне штурмовали магазины, проводя в очередях по несколько часов.

Теги: OBI, магазин, закрытие



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