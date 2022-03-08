08 Марта 2022
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Экономика В России Москва
Аэропорт Шереметьево-1 в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

С 8 марта российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж

Сегодня российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж, чтобы сохранить самолеты. Такие меры связаны с возможным наложением на эти самолеты санкций (арест) в других государствах: ранее лизингодатели отозвали свои самолеты, находящиеся в операционном лизинге у российских перевозчиков.

Ранее Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиаперевозчиков, в парке которых есть самолеты из иностранных реестров (взятые в лизинг). Рекомендовано остановить рейсы за рубеж с нуля часов 6 марта, а с нуля часов 8 марта – рейсы из-за рубежа.

Отметим, что лизинг активно использовался до сего момента российскими перевозчиками, значительная часть парка не принадлежит авиакомпаниям.

В то же время внутри страны ограничений на перелеты пока нет. Они могут начаться в связи с техническими проблемами – производители самолетов прекратили обслуживание и поставку оригинальных запчастей.

аэропорт самолеты(2006)|Фото: Накануне.ru

Известно, что "Аэрофлот" объявил о временной приостановке всех международных рейсов (за исключением Белоруссии) с 8 марта "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов". Также международные рейсы прекратят выполнять авиакомпании "Россия" и "Аврора", входящие в группу "Аэрофлот" (ранее международные рейсы прекратила "Победа", тоже входящая в группу). Пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находились российские туристы, задержали в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха. Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Борт U6 1886 должен был вылететь 5 марта в московский аэропорт Домодедово. Планировался пролет над территорией Кипра. Сейчас на сайте УА сообщается о приостановке полетов в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, на Кипр, в Португалию, Таиланд, ОАЭ, Египет. "На данный момент АК "Уральские авиалинии" не может предложить никаких конкретных вариантов для возврата пассажиров", - говорится на сайте перевозчика.

Приостанавливают полеты Azur air, S7 перестали летать за рубеж с 5 марта, Nordwind и PegasFly - с 7 марта.

По предположительным подсчетам, в России находится более 500 лизинговых самолетов.

Теги: росавиация, авиакомпания, перелет, приостановка



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