08 Марта 2022
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: Накануне.ru

С мая малообеспеченные россияне, воспитывающие подростков 8-16 лет, начнут получать новые выплаты

Новые меры поддержки малообеспеченных семей с детьми приняты в России - выплаты будут получать родители, воспитывающие подростков 8-16 лет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 марта.

По его словам, государство уже оказывает поддержку беременным женщинам, семьям с невысокими доходами, в которых растут дети в возрасте до семи лет включительно и родителям-одиночкам, воспитывающим детей 8-16 лет.

"Считаю, что мы должны принять новое решение, – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", - заявил президент.

Он назвал поддержку семьи основным приоритетом государства.

 

Теги: поддержка, выплаты, подростки



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