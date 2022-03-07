08 Марта 2022
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Политика В России Украина
Владимир Мединский презентация книги &quot;Стена&quot; (2012) | Фото: Накануне.RU

Наши ожидания от переговоров не оправдались, - Мединский

Гуманитарные коридоры на Украине должны заработать 8 марта, отметил по итогам третьего раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали из-за неисполнения ВСУ на местах распоряжений командования. МЫ поставили вопрос ребром. Надеемся, что, начиная с завтрашнего дня, коридоры заработают", - сказал Мединский по итогам встречи.

Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, говорить о чём-то позитивном пока рано.

"Мы приехали с большим набором письменных документов. Взяли конкретные договоры, конкретные предложения. Надеялись, что по ем пунктам, по которым договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона забрала документы на изучение домой, ничего подписать не смогла и сказала, что мы вернёмся к этим вопросам на следующей встрече. Скажу честно, наши ожидания не оправдались, мы надеемся, что в следующий раз сделаем более существенный шаг вперёд, переговоры будут продолжены", - подытожил Мединнский.

Теги: Владимир Мединский, переговоры, военная операция



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