08 Марта 2022
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Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Завершился третий раунд российско-украинских переговоров

Завершился третий раунд российско-украинских переговоров.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", - говорится в Telegram-канале посольства РФ в Белоруссии.

По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, стороны обсуждали те же темы, что и во время предыдущих раундов, уточняет "Ъ". Это вопросы внутриполитического урегулирования ситуации на Украине, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Теги: Переговоры, военная операция, Украина, Россия



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Ранее 07.03.2022 21:53 Мск Наши ожидания от переговоров не оправдались, - Мединский


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