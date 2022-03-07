Завершился третий раунд российско-украинских переговоров

Завершился третий раунд российско-украинских переговоров.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", - говорится в Telegram-канале посольства РФ в Белоруссии.

По словам руководителя российской делегации Владимира Мединского, стороны обсуждали те же темы, что и во время предыдущих раундов, уточняет "Ъ". Это вопросы внутриполитического урегулирования ситуации на Украине, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.