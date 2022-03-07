07 Марта 2022
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Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

"Anex Tour" приостановил перевозки по зарубежным направлениям

Туроператор "Anex Tour" приостановил перевозки по зарубежным направлениям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По рекомендации Росавиации "Anex Tour" приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой. Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", - написала в своём Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, ранее "Уральские авиалинии" заявляли, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта.

Теги: Anex Tour, зарубежная программа



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